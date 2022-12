L'Informatiu - 26/12/2022 | RTVE Catalunya

Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible nou cas de violència masclista. Han detingut un home de 69 anys com a presumpte autor de l'assassinat de la seva parella de 88 anys a Santa Perpètua de Mogoda. Detingut el conductor d'un vehicle que ha fugit després d'atropellar mortalment un home a Mataró. Amb aquesta víctima, són 156 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Sant Esteve i la tradició marca menjar canelons. Molts ho celebren a casa, però cada vegada són més els que ho fan en un restaurant. Ho comprovarem en directe. Prop de 500 nens i nenes esperen una família d'acollida en centres de menors a Catalunya. Diferents entitats alerten que hi ha menys famílies voluntàries per l'actual context econòmic. Un risc per aquells joves que en fer els 18 anys ja no poden continuar a un centre. Barça i Espanyol tornen als entrenaments per preparar el derbi de dissabte al Camp Nou.