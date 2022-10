L'Informatiu - 26/10/2022 | RTVE Catalunya

Una reunió que arriba després l'informe intern que conclou que va intimidar una periodista. La seva autora, Magda Oranich, ha explicat al Cafè d'Idees que altres companyes de partit també denuncien haver rebut "crits" i males formes. El grup parlamentari de Junts tanca files amb l'executiva del partit després de la dimissió de Francesc de Dalmases com a vicepresident de la formació. L'autora de l'informe intern sobre les intimidacions del diputat a una periodista denuncia queixes d'altres companyes de partit pel comportament de De Dalmases. Pendent també de la negociació dels pressupostos, el president Aragonès critica que el govern de Pedro Sánchez només hagi distribuït un 30% dels fons europeus per a l'automoció. Exigeix a la Moncloa que siguin les comunitats les que gestionin aquests diners. Els pressupostos generals de l'estat passen avui el primer examen al Congrés, en el debat de les esmenes a la totalitat. El repartidor de menjar a domicili acusat d'agredir sexualment a 4 dones a Barcelona ha negat avui tots els fets. Fins i tot ser l'autor del video de l'última agressió trobat al seu telèfon. Cop a la màfia holandesa que pretenia assentar-se a Catalunya. Conclou amb èxit la primera fase de l'assaig clínic d'un fàrmac contra el càncer desenvolupat pel Vall d'Hebron Institut d'Oncologia. La Generalitat contractarà ramats per prevenir incendis forestals. ... A la vaga ja convocada pels tripulants de cabina de Vueling s'hi sumen ara els treballadors que presten serveis d'assistència a terra de Ryanair.