L'Informatiu 2 - 26/09/2022 | RTVE Catalunya

Comença a administrar-se arreu de Catalunya de manera massiva aquesta punxada de reforç. Una campanya que està destinada als més vulnerables: les persones que viuen a residències i majors de 80 anys. També s'aprofita per vacunar-los contra la grip. Els Mossos demanen reflexionar sobre el model de festes de la Mercè arran dels incidents del cap de setmana. De fet, continuen investigant la mort del jove apunyalat dissabte. La passada nit ha estat més tranquil·la tot i que s'han produït una vintena de detencions per furts i dues per agressió amb arma blanca. En les pròximes hores declararan davant el jutge els 3 detinguts per l'apunyalament d'un jove durant les festes de Santa Coloma de Farners. A Tarragona encaren el primer dia feiner després dels forts aiguats que van caure la tarda de divendres. Encara NO hi ha valoració oficial de danys... Però l'afectació és ben visible a diversos punts de la ciutat i de la comarca del Tarragonès. Robbie Williams actuarà al Palau Sant Jordi el 24 de març.