L'Informatiu 2 - 26/07/2023

Pere Aragonès demana coratge a Pedro Sánchez per afrontar el conflicte de Catalunya amb l'Estat i desencallar així la seva investidura. El PSOE tanca la porta a un possible suport als populars i el PP insisteix que l'alternativa a Feijóo és el bloqueig.

La presència femenina al sector de l'aviació encara és molt baixa. Menys del 5% dels pilots són dones, i també estan poc representades en altres feines tècniques del sector.

Les sancions per incivisme a Barcelona seran un 55% més cares de mitjana. L'ajuntament busca així reduir conductes com ara orinar a la via pública, fer pintades a edificis o beure al carrer.