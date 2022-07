La Fiscalia demana per Laura Borràs 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació. I ara s'obre un nou escenari polític: el Parlament haurà de decidir si li suspèn l'acta de diputada i, per tant, el càrrec de presidenta. Govern i Generalitat es reuniran en les pròximes hores la taula de diàleg. Vilagrà, Elena, Garriga i Torrent formaran la delegació catalana. No hi assistirà cap membre de Junts. La situació de sequera és altament preocupant. Per això l’Agència Catalana de l’Aigua ha activat restriccions a 135 municipis. Demanen al Govern català que exigeixi a les empreses mesures per protegir els treballadors davant les altes temperatures. Els Mossos d'Esquadra investiguen 6 denúncies per punxades a noies en discoteques, 5 a Lloret de Mar i una altra a Barcelona.