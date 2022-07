El TSJ envia Laura Borràs a judici pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan era al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. La Fiscalia li demana 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació... El Parlament haurà de decidir si li suspèn l'acta de diputada i, per tant, també el càrrec de presidenta. Una altra de les notícies destacades del dia passa per la taula de diàleg, que serà imminent. En les pròximes hores viatjaran cap a la Moncloa els consellers Vilagrà, Torrent, Elena i Garriga. Però no així el president Aragonès. L'objectiu de la trobada -de nou, amb l'absència de Junts- implica avançar en les relacions entre tots dos executius. Els mossos confirmen que cinc noies han denunciat punxades mentre eren en locals d'oci nocturn a Lloret de Mar. Cap d'elles ha derivat en denúncies per agressió sexual. Mossos recomanen que, de trobar-se en aquesta situació, és important anar de seguida a un centre sanitari. El Barça intenta tancar les incorporacions de Kounde i Azpilicueta.