L'Informatiu 2 - 26/06/23

Continua actiu l'incendi al Pont d'Armentera a l'Alt Camp. A hores d'ara hi treballen 41 dotacions terrestres dels Bombers i 12 mitjans aeris. De moment el foc afecta 10 hectàrees, la majoria forestals.

Feijóo escull Barcelona per presentar el programa econòmic del PP quan queden 11 dies per l'inici de la campanya electoral. Una visita que es produeix després que Xavier Trias hagi obert la porta a què Junts negociï una hipotètica investidura si el PP no pacta amb VOX.

Prohibir fer topless a les piscines públiques és discriminatori. Ho recorda la conselleria de Feminismes que ha fet arribar un comunicat als ajuntaments demanant que modifiquin les ordenances que ho impedeixen. També manté que s'ha de permetre alletar un infant o el vestit integral de bany.

¿lkay Gündo¿an és el primer fitxatge del Barça per a la nova temporada.