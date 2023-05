L'Informatiu 2 - 26/05/2023

Final de campanya marcat per la visita del President del Govern, Pedro Sánchez, per donar suport als candidats socialistes. Aquesta tarda també serà a Barcelona la vicepresidenta Yolanda Díaz. Tot plegat en un divendres intens i ple d'actes. I és que els partits tenen fins la mitjanit per fer promeses i per demanar el vot. Uns últims missatges molt centrats en aclarir amb qui pactarien, i amb qui no, l'endemà de les eleccions per formar govern.

Un home ha mort i la seva dona ferida lleu continua ingressada després que els hagi caigut a sobre un mur a l'entrada del recinte modernista de Sant Pau de Barcelona. Aquest camió hi ha xocat mentre la parella passava per la zona. El conductor ha donat negatiu el alcoholèmia i drogues.

Ordre d'allunyament pel pare de l'Anissa, la jove pakistanesa obligada a casar-se al seu país. La jove viu protegida i amagada des que es va casar aquí amb qui ella volia i amb l'ajuda d'una associacio de dones de Barcelona.

El Barça prepara una gran festa de comiat per diumenge. Se'n van Sergi Busquets, Jordi Alba i el mateix Camp Nou tal i com el coneixem.