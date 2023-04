L'Informatiu 2 - 26/04/2022 | RTVE Catalunya

Meritxell Serret referma que no va cometre cap delicte i presentarà recurs contra la condemna a un any d'inhabilitació per desobediència dictada pel TSJC per l'1-O.

La Conca del Segre entra en situació d'excepcionalitat. Una decisió de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que no implica mesures sinó que deixa en mans dels regants del Canal d'Urgell les restriccions que considerin oportunes.

El Barça pot ser líder de la lliga amb 14 punts d'avantatge sobre el Reial Madrid si guanya aquesta nit a Vallecas.

Festa grossa al Teatre Lliure amb l'entrega dels Premis Sant Jordi de Cinematografia de Ràdio Nacional, amb protagonisme per Susan Sarandon i Omar Sy.