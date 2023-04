L'Informatiu - 26/04/2023

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea ja ha anunciat que presentarà recurs perquè la sentència no és ferma.

La CHE pren aquesta decisió en el marc d'una reunió a Saragossa amb representants del sector. Una declaració, però, que no implica noves restriccions.

LA CHE demana a la Generalitat no comparar conques per què, diu, no tenen el mateix volum de població ni els mateixos recursos hídrics. El Govern insisteix en la manca de planificació, però aposta per la coordinació. El líder de l'oposició, Salvador Illa, li retreu que doni lliçons.

Esquerra demanarà la reprovació de la ministra de transports per la gestió de Rodalies. Els republicans ho han anunciat al Congrés on Sánchez també ha fet front als retrets dels grups pels anuncis en matèria d'habitatge.

El Teatre Lliure es va omplir anit de roses i talent per gaudir dels Premis Sant Jordi.

Bruce Springsteen ja és a Barcelona. Alguns fans l'han rebut a l'aeroport aquesta matinada.