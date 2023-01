L'Informatiu - 26/01/2023 | RTVE Catalunya

Molt pendents de la compareixença que ha de fer el president Pere Aragonès al Palau de la Generalitat. Una jornada on continuen les mobilitzacions. Les manifestacions del sector públic arreu de Catalunya. Segon dia de protestes de personal sanitari i d'educació per denunciar la sobrecàrrega i la manca de recursos amb què treballen cada dia. Protestes en què reclamen uns pressupostos socials i revertir les retallades. Per això el personal mèdic s'ha fet sentir tanta Plaça San Jaume com al Parlament.





Una trentena de membres dels sindicats de mestres i professors han entrat al Consorci d'Educació de Barcelona, per protestar i reclamar més inversió a les aules, revertir totes les retallades, i estabilitat pels interins. Ja hi ha data per a la retirada de les mascaretes al transport públic. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha confirmat que ho aprovarà el consell de ministres de dimarts 7 de febrer. En principi, entrarà en vigor l'endemà.