L'Informatiu 2 - 25/09/2023

En menys de 24 hores, Alberto Núñez Feijóo se sotmetrà al debat d'investidura. Un debat que si no hi ha canvis, serà fallit perquè hi arriba sense els suports necessaris.

Operació tornada del primer cap de setmana llarg de la tardor per la festivitat de La Mercè. Des de les 12 del migdia han tornat ja a l'àrea metropolitana de Barcelona 50.000 vehicles, una quarta part dels que ho han de fer avui.

Una de les dues campanes de Granyena de Segarra fa 80 anys que va emmudir. Una gelada la va esquerdar i ara, els campaners del poble han posat en marxa una campanya de micromecenatge per dur-la a Àustria a restaurar.