L'Informatiu - 25/09/2023 | RTVE Catalunya

Tot plegat, enmig de la ressaca de la manifestació dels populars a Madrid en contra de l'amnistia.

El Consell de Ministres ha declarat avui com zona greument afectada per emergències els municipis damnificats per les pluges torrencials causades per la Dana de principis de mes. En el cas de Catalunya els aiguats es van concentrar a Alcanar, Ulldecona i Santa Bàrbara, amb nombrosos danys materials. Els alcaldes demanen al ministeri que es redueixen els terminis, de prop de 3 anys, per cobrar les subvencions estatals.

10 detinguts pels aldarulls la darrera nit de les festes de la Mercè de Barcelona, alguns al voltant dels concerts de Palau Reial.

Arxivada la causa per injúries suposadament comeses en una paròdia sobre la Verge del Rocío.

Pallassos Sense Fronteres fa 30 anys que arrenca somriures a tot el món. A Espanya compta amb més de mil artistes voluntaris que ja han fet més de 500 expedicions. Hem pogut parlar amb el seu fundador, en Jaume Mateu, conegut com el Tortell Poltrona.