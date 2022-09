L'Informatiu - 25/09/2022

Un noi ha mort apunyalat la matinada passada a Barcelona, durant la segona nit de celebracions per les Festes de la Mercè. BETA L'Ajuntament i Mossos ho desvinculen del vandalisme que s'ha produït també a la zona de Plaça Espanya i el barri de Sants, amb comerços saquejats, motos i contenidors cremats, i 12 detencions.

El PSC adverteix al PP que no té res de patriòtic baixar impostos i enfrontar territoris. I alerta que el cinquè aniversari de l'1 d'octubre ha de servir per reflexionar sobre els errors comesos. Pedro Sánchez no ha pogut assistir a la Festa de la Rosa de Gavà organitzada pels socialistes catalans perquè ha donat positiu de covid.

Nou programa d'Andreu Buenafuente a RTVE. 'La casa dels còmics' redescobreix la figura de cinc humoristes rellevants amb convidats que els coneixien.

Espanya perd contra Suïssa i es complica la seva presència a la final a quatre de la Lliga de les Nacions. D'altra banda, el kenià Eliud Kipchoge ha batut el seu propi rècord del món de Marató.