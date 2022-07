Barcelona es va convertir en la capital del món durant l'estiu d'ara fa 30 anys. Els Jocs Olímpics van transformar la ciutat. La van catapultar internacionalment. Els informadors ja patrullen les platges de Barcelona per avisar la gent que a partir d'aquesta setmana fumar estarà prohibit. A punt de deixar enrere aquesta onada de calor, la tercera de l'any, la Generalitat ha reduït la llista de municipis i espais naturals afectats per les restriccions. Aquest dilluns també entrem a casa de l'Encarna, a Gavà, i de la Manoli, a Rubí, per saber com s'ho fan per suportar la intensa xafogor en habitatges poc eficients.