Barcelona es va convertir en la capital del món durant l'estiu d'ara fa 30 anys. Els Jocs Olímpics van transformar la ciutat. La van catapultar internacionalment. I van fer engrandir, com mai, l'orgull de ser barceloní. Una cita que també va fer caure tots els complexos que anys enrere havia acumulat l'esport espanyol. A punt de deixar enrere aquesta onada de calor, la tercera de l'any. Per això, la Generalitat ha reduït la llista de municipis i espais naturals afectats per les restriccions... Aquest dilluns també entrem a casa de l'Encarna, a Gavà, i de la Manoli, a Rubí, per saber com s'ho fan per suportar la intensa xafogor en habitatges poc eficients... i amb els rebuts energètics cada vegada més disparats. Multitudinària benvinguda del Barça a Dallas, en la tercera aturada dels blaugranes a la gira americana. En clau mercat, pendents de Koundé i del possible fitxatge de Messi... per la temporada que ve.