L'Informatiu - 25/06/2023

Les onades de calor dels últims anys fan avançar les vendes d'aparells d'aire condicionat. Els instal·laldors asseguren que els usuaris ja no s'esperen per por a la falta d'estoc. El gremi calcula que les vendes es dupliquen cada any.

Un autocar incendiat a l'autopista AP-7 a La Jonquera complica el trànsit al límit fronterer entre Espanya i França. No hi ha hagut ferits, malgrat l'espectacularitat de les flames. Aquest diumenge Trànsit espera la tornada de 260.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Primer diumenge de rebaixes que coincideix amb l'inici de la temporada alta turística. Els comerciants calculen que en aquesta campanya es gastaran, de mitjana, uns 90 euros per persona.

Marc Márquez és baixa a la cursa de Moto GP al circuit neerlandès d'Assen. El cerverí ha passat una mala nit per la fractura d'una costella i al dolor de les caigudes s'hi afegeix la mala maror amb Honda.