L'IVA de l'electricitat al 5%, descompte de fins el 50% als abonaments de transport públic estatal, augment del 15% de les pensions no contributives i una ajuda de 200 euros per a autònoms i treballadors amb baixos ingressos. És el gruix de les mesures del Reial Decret Llei aprovat aquest dissabte pel Consell de Ministres. A més a més, el Govern treballa en un nou impost per a les empreseses energètiques. Tot plegat, amb l'objectiu de rebaixar la inflació i, per tant, la pressió a les famílies.

Retards als vols de Ryanair a l'aeroport d'El Prat i de Girona en el segon dia de vaga dels tripulants de cabina. Malgrat tot, la incidència està sent mínima perquè, segons denuncien els sindicats, s'han establert serveis mínims excessius.

El turisme rural atrau gran part de les reserves d'aquest cap de setmana llarg, amb una ocupació de més del 80%. En paral·lel, creix l'interès per les autocaravanes i furgonetes camperes. El cos d'Agents Rurals alerta que els usuaris d'aquests vehicles solen encendre focs i això fa augmentar el risc d'incendi.

El Palau ha tancat una gran temporada aconseguint la lliga femenina d'hoquei patins. Un títol que se suma a la Supercopa d'Espanya i la Copa d'Europa. Només se'ls ha escapat la Copa de la Reina, que es va endur el Manlleu.