L'Informatiu 2 - 28/05/2023

Jornada electoral, de moment, sense incidències als col·legis, on prop de 5,5 milions de catalans voten la composició dels seus ajuntaments. Algunes meses, però, s'han constituït més tard perquè alguns dels seus membres no han arribat a l'hora.

Un 36,6% ha exercit el seu dret a vot al conjunt d'Espanya fins a les 2 del migdia. És 1,5 punts més que a les eleccions del 2019. En canvi, a Catalunya, la participació baixa més de 3 punts, fins al 32%.

D'aquestes eleccions també sortiran els representants dels consells comarcals, que es constituiran a mitjans de juliol, i les quatre diputacions catalanes. A Tarragona i Lleida, els seus alcaldes republicans busquen revalidar el càrrec. I a Girona, s'apunta o un doble o, fins i tot, triple empat.

La situació, si no hi ha sorpreses d'última hora, arriba també molt igualada a la capital catalana. No es preveuen majories destacades. Avui sabrem qui guanya els comicis, però caldrà esperar a la constitució dels ajuntaments per saber en mans de qui recau la governabilitat.