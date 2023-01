L'Informatiu - 25/01/2023 | RTVE Catalunya

El personal sanitari i educatiu en defensa del servei públic reclama tríplex al Govern millores de les condicions laborals i salarials. De seguida escoltem els mestres i professors. Una altra part minoritària del sector sanitari se suma a hores d'ara a la manifestació del sector públic que ja ha arribat al Parlament. Una protesta encapçalada pels sindicats de l'àmbit educatiu. Un matí d'aturades amb un seguiment desigual als centres educatius. Als centres mèdics visites cancel·lades.

Mobilització també del sector del taxi, en lluita contra les VTC. Milers de conductors han estacionat els seus taxis a la Gran Via de Barcelona en una protesta. Les mobilitzacions s'han colat a la sessió de control al Parlament. A les crítiques dels grups, el president Aragonès respon defensant de nou els pressupostos, per donar, diu, una millor resposta a les reivindicacions dels diferents col·lectius. La fiscalia demana al Suprem que no revisi les condemnes de Junqueras, Romeva, Turull i Bassa i els mantingui la inhabilitació.