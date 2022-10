L'Informatiu - 25/10/2022 | RTVE Catalunya

El partit decideix aquesta tarda en una executiva extraordinària quina resposta dona a l'informe intern que conclou que el vicepresident va "intimidar" una periodista. Més enllà del que decideixi el partit, els grups parlamentaris insten també la Cambra a prendre mesures. També al Parlament, d'aquí a una hora compareix el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per donar explicacions del cessament del cap dels mossos, Josep Maria Estela. La taula de negociació entre governs, que s'hauria de reunir abans de final d'any, continua sense data i sense acords pel que fa a la desjudicialització del conflicte que inclouria la sedició i altres delictes. La Moncloa, que reafirma la seva predisposició a la reforma, apunta que ara no hi ha majories per fer-ho. 22 municipis de l'Alt Empordà entraran a finals de setmana en situació d'alerta per sequera. A l'Audiència de Barcelona jutgen un home acusat d'agredir sexualment quatre dones a Barcelona entrant a les cases com a repartidor de menjar. La fiscalia el considera un violador en sèrie. 15 municipis de l'àrea metropolitana compartiran un servei de bicicleta. Aquest Bicing metropolità es posarà en marxa de manera progressiva l'any que ve. Primer a Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Cornellà i després a la resta de localitats. Arrenca la trentena edició de la 080 Barcelona Fashion.