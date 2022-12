L'Informatiu - 24/12/2022

Dia de corredisses per enllestir compres i àpats de Nadal. Els aliments són un 15% més cars que fa un any i això obliga a canviar certs hàbits. En aquest sentit, els majoristes aconsellen comprar producte fresc per congelar-lo a casa.

Els abundants menjars de Nadal són tot un repte per a les persones que tenen un trastorn de conducta alimentària i les seves famílies. De fet, és habitual que passat Reis repuntin les recaigudes. Per això es recomana anticipar-se i aprendre a tractar aquest tipus de situacions.

Un incendi en un pàrquing subterrani de Sant Boi de Llobregat obliga a evacuar de matinada un centenar d'habitatges. Cap persona ha resultat ferida i els edificis no presenten cap dany estructural però una vintena de famílies passaran el Nadal fora de casa perquè s'han quedat sense subministraments bàsics.

Joan Manuel Serrat s'acomiada dels escenaris a Barcelona. L'últim dels 3 concerts que ha fet aquesta setmana per tancar la gira 'El vici de cantar' aplega més de 15.000 persones a un Palau Sant Jordi emocionat i entregat als grans èxits del cantautor del Poble-sec.

El Barça perd l'oportunitat de ser líder en solitari de l'Eurolliga masculina de bàsquet després de perdre a València per un punt, 84 a 83.