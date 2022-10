L'Informatiu - 24/10/2022 | RTVE Catalunya

Dia Internacional contra el Canvi Climàtic la imatge a Barcelona és aquesta: mànigues curtes i jerseis penjant del braç. Així arribem a la castanyada amb temperatures fins a 11 graus superiors a les que tocaria a finals d'octubre. Una tendència càlida que es repeteix sovint els darrers anys. Llargues sequeres, aiguats, onades de calor persistents, temperatures anormalment altes per l'època com les que tenim aquest octubre són fenòmens cada cop més habituals. A Catalunya la temperatura mitjana en els darrers 70 anys ha augmentat gairebé 2 graus. La manca de pluges fa que la situació als embassaments sigui cada cop més preocupant. A les conques internes, parlem de pantans com el de Sau o la Baells, estan al 36% de la seva capacitat, quan fa un any arribaven al 67%. Restriccions diàries 12 hores a l’Espluga de Francolí. El Govern confirma que está treballant en la rebaixa del delicte de sedició per equiparar les penes a les d'altres democràcies europees. Una intenció que Esquerra veu com una bona notícia tot i que, diuen, no és la solució al conflicte. El diputat de Junts, Francesc de Dalmases, torna a estar al centre de la polèmica, per la discussió que va tenir amb una periodista de TV3 després d'una entrevista a Laura Borràs. Luz Guilarte, cap de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, deixa el consistori i renuncia a presentar-se a les properes municipals. Tensió al barri de Sant Roc a Badalona. Els Mossos han incrementat la vigilància.