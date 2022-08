Dos menors de 13 i 15 anys resulten ferits crítics en l'incendi d'un pis a Badalona. S'han precipitat des d'un cinquè. Hi ha un altre ferit, major d'edat, per inhalació de fum que els Bombers han pogut rescatar.

Aquest dimecres fa sis mesos de la invasió de Rússia a Ucraïna, el que ha desencadenat una crisi humanitària i energètica amb l'escalada del preu del gas com a rerefons.

Les mesures d'estalvi energètic que està en marxa a Espanya des de fa 15 dies han provocat les queixes dels comerciants que asseguren que perden clients.

Ja es poden adquirir els abonaments de Renfe per viatjar gratuïtament a partir de l'1 de setembre.

El Camp Nou es pot omplir aquesta nit per un Barça-Manchester City que servirà per recollir fons per la investigació de la ELA.