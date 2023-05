L'Informatiu 2 - 24/05/2023

Repartint pomes pel centre de Barcelona i deixant corones de flors a la porta de la Generalitat. Uns 200 agricultors i ramaders afectats pel tancament dels canals d'Urgell i del Segarra-Garrigues, s'han desplaçat fins a Barcelona per reclamar a les administracions solucions urgents per la sequera.

Queden menys de 72 hores per acabar la campanya electoral i els partits apugen el to i l'intercanvi de retrets. Tot plegat en un dimecres marcat pel posicionament dels grups sobre la independència de Catalunya, la relació amb l'extrema dreta i com tot això pot afectar als pactes postelectorals.

TVE ha tingut accés a les converses que demostren el calvari de les dues dones pakistaneses de Terrassa sotmeses a un matrimoni forçós i assassinades ara fa un any. El jutjat investiga si el pare de les noies va ajudar a planificar la mort. Els missatges amb els seus familiars i veïns són una prova clau.

Jordi Alba anuncia que aquesta serà la seva darrera temporada al Barça.