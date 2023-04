L'Informatiu 2 - 24/04/2023

Dia de reunions a contrarrellotge abans que el Canal d'Urgell tanqui el reg i 50.000 hectàrees de collites quedin en risc. A hores d'ara les principals organitzacions agràries i l'administració aborden els ajuts per afrontar la campanya. Aquest matí, els regants s'han reunit d'urgència amb la Conselleria. Demanaran la declaració de Zona d'Emergència Climàtica.

Els municipis turístics com Calafell dupliquen la seva població en temporada alta i molts caps de setmana. Però no consten al cens i el consum d'aigua assignada per persona i dia es dispara. Demanen a l'Agència Catalana de l'Aigua que tingui en compte les seves característiques i més inversió per les obres de millora de subministrament.

Llarena dóna 5 dies a les parts perquè es pronunciïn després que Clara Ponsatí l'hagi plantat. Estava citada a declarar processada per desobediència. El magistrat instructor demana a l'eurodiputada que demostri que ha demanat empara al Parlament Europeu en considerar que té immunitat.

La 31a jornada de lliga comença demà amb un Girona - Reial Madrid a Montilivi. El Barça visita dimecres el Rayo sabent que cada cop la lliga la tenen més a prop.

Parlem amb Susan Sarandon al Barcelona Film Fest, on avui es projectarà Thelma i Louise. L'actriu de Hollywood mantindrà un col.loqui amb els espectadors.