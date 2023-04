L'Informatiu -24/04/2023 | RTVE Catalunya

Els regants els han convocat d'urgència per posar sobre la taula les pèrdues a què s'enfronten. Tanquen l'aixeta cinc mesos abans del previst per la sequera i això té conseqüències. La supervivència de les collites i dels fruiters està en risc.

No deixem de parlar de la sequera. Una dada: 266.000 litres al dia. Aquesta és la quantitat d'aigua que es perd diàriament en dues fuites separades per només uns cinc quilòmetres. Una està a Santa Coloma i l'altra a Badalona.

Dijous arriba al Congrés la llei d'habitatge, i Podemos pressiona als seus socis amb els pisos turístics. No tots els partits veuen amb bons ulls la limitació dels pisos turístics i alguns recorden que es tracta d'una competència autonòmica.

Suspès a l'Audiència de Barcelona un judici que ha suscitat polèmica. Una jove s'enfronta a dos anys de presó per les lesions que hauria causat a l'home que hauria intentat abusar sexualment d'ella. Per ell, la fiscalia demana una pena més baixa. La fiscalia diu que ha comès un error, però no pel que fa a la petició de penes