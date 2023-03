L'Informatiu - 24/03/2023 | RTVE Catalunya

Els Mossos busquen proves al cotxe de la jove de 25 anys assassinada a Mora la Nova. Segons ha pogut saber Televisió Espanyola, a l'investigat per aquesta mort violenta, l'haurien detingut dues vegades per agressió sexual l'agost de l'any passat. És un jove de 23 anys, veí de Mora d'Ebre, que mantenia una relació d'amistat amb la víctima. El detingut continua en dependències policials. Segons ha pogut saber Televisió Espanyola, a l'investigat per aquesta mort violenta, l'haurien detingut dues vegades per agressió sexual l'agost de l'any passat.

Comencen les restriccions de velocitat a l'AP-7 en el tram de Martorell a Gelida. Una mesura que busca reduir el col·lapse i evitar accidents. S'ha de circular a 100 quilòmetres per hora avui i demà al matí en sentit sud, i diumenge a la tarda, en sentit nord.

Esquerra Republicana ha registrat avui al Congrés una petició perquè hi comparegui la ministra de Transports per reclamar el traspàs de la xarxa de Rodalies a la Generalitat.

S'espera una Setmana Santa de molta mobilitat... Idees per fer un viatge es poden trobar al Saló B-Travel que obre portes fins diumenge a la Fira de Montjuïc, a Barcelona. Durro, el poble més bonic d'Espanya.

Les botigues podran obrir a Barcelona el dia de Sant Jordi, que enguany cau en diumenge, si hi ha un acord entre tot el sector comercial de la ciutat. Tres cançons que representen tres etapes de l'amor.