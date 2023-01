L'Informatiu 2 - 24/01/2023

Els flocs de neu han despertat moltes localitats. Ha estat un matí amb un fred intens arreu i amb nevades a cotes baixes. Les previsions indiquen que la cota de neu pujarà, però continuarà nevant a zones amb molta mobilitat.

Aquesta tarda continuen les reunions entre el sindicat Metges de Catalunya i el departament de Salut per intentar arribar a un acord i desconvocar la vaga de demà i demà passat. Demà també comencen les mobilitzacions de mestres i professors i el sector del taxi.

El Govern de la seva banda considera un gest decisiu que s'obrin per primera vegada a estudiar la Ronda Nord. Marquen aquesta setmana com a determinant perquè es tanqui un acord i no descarten portar els comptes a Govern sense el suport de PSC o Junts.

Els Mossos han trobat un nadó abandonat dins d'una bossa de roba al barri de Sants, a Barcelona. Ara està a l'hospital. La patronal de l'oci nocturn FECASARM ha demanat presentar-se com a acusació popular en el cas de la presumpta agressió sexual per la qual s'investiga Dani Alves.