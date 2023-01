L'Informatiu - 24/01/2023 | RTVE Catalunya

Els flocs de neu han despertat moltes localitats deixant carrers emblanquinats d'algunes zones de la part alta de Barcelona, de moltes poblacions del Vallès i de les comarques de Girona al Ripollès el terra ha quedat ben enfarinat. En plena onada de fred, els Mossos han trobat un nadó abandonat dins d'una bossa de roba al barri de Sants, a Barcelona. Ara està a l'hospital. La patronal de l'oci nocturn FECASARM ha demanat presentar-se com a acusació popular en el cas de la presumpta agressió sexual per la qual s'investiga Dani Alves. Ara les diferents parts ho han d'acceptar. A aquesta hora estan reunits el sindicat Metges de Catalunya i el departament de Salut per intentar arribar a un acord i desconvocar la vaga de demà i demà passat. La portaveu de la Generalitat defensa els pressupostos com l'eina necessària per dotar de més recursos sectors com el de la sanitat. També vaga, en aquest cas, indefinida, els lletrats de l'administració de justícia, un col·lectiu que aplega 4.300 funcionaris a tot l'estat.