L'Informatiu 2 - 23/12/2022

És el primer Nadal sense restriccions després de tres anys. La normalitat també es plasma en els retrobaments de familiars i amics. Un dels principals escenaris és l'aeroport del Prat. Molts es reuniran al voltant d'una taula per això avui també és dia de compres de darrera hora, amb uns preus que han pujat un 15% respecte a l'any passat. També hi ha moltes persones que viuen soles. Per això, l'entitat 'Accent social' ha preparat fins a 300 postals per enviar-li-les.

En el marc polític, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat els pressupostos pel 2023. Una fita que encara no ha aconseguit la Generalitat, tot i que les negociacions es troben molt avançades. D'altra banda, hem conegut que el sector sanitari farà vaga els dies 25 i 26 de gener, tot i el preacord a què avui el departament ha arribat per millorar les condicions dels 70.000 treballadors que formen part del SISCAT.