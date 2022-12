L'Informatiu - 23/12/2022 | RTVE Catalunya

Abraçades eternes, petons... emoció i ganes, moltes ganes de retrobar-se. Un moment que molts esperen durant tot l'any. Imatges que són tradició a Nadal i que ara sí, són el tret de sortida a les festes. Molts ho faran al voltant d'una taula per això avui també és dia de compres de darrera hora per elaborar els àpats especials que farem el cap de setmana. Els preus dels aliments han pujat un 15% respecte de l'any passat i això es nota en l'elecció del menú. Una mica menys preocupats per la inflació estan els qui ahir van guanyar la loteria... La ressaca d'alegria encara continua. L'Ajuntament de Barcelona aprova el pressupost pel 2023. Els dos grups de govern han sumat l'abstenció d'Esquerra, que ha facilitat els comptes municipals, diuen, per 'responsabilitat'. Vaga del sector de l'ensenyament i el sanitari pels mateixos dies:25 i 26 de gener.