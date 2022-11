L'Informatiu - 23/11/2022 RTVE Catalunya

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya absol Roger Torrent i els altres tres membres independentistes de la mesa del Parlament de la passada legislatura. Considera que no van cometre un delicte de desobediència. Torrent, Campdepadrós, Costa i Delgado reivindiquen la llibertat parlamentària. Roger Torrent celebra la decisió del TSJC que l'absol a ell i als altres 3 exmembres de la mesa d'un delicte de desobediència per la tramitació de resolucions a favor de l'autodeterminació i contràries a la monarquia. Una sentència que ha conegut mentre estava al Parlament, i que compta amb un vot en sentit contrari. La jornada parlamentària ha arrencat amb la sessió de control al Govern, en plenes negociacions amb els grups per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Aragonès ja mostra obertament la predisposició a negociar amb els socialistes. Eufòria al restaurant la "Cocina de los Hermanos Torres" després de rebre la tercera estrella Michelin. En una gal·la que ha posicionat Barcelona com a ciutat amb més estrelles de l'Estat, amb 5 restaurants que han aconseguit la primera.