L'Informatiu - 23/10/2022

Esquerra Republicana continua amb la seva estratègia d'eixamplar la base de cara a les eleccions municipals. Els republicans no fan cas a la crida del PSC i En Comú Podem que insisteixen en negociar els pressupostos catalans. De visita a Lleida, Alberto Núñez Feijóo (PP) carrega contra el líder dels socialistes catalans, Salvador Illa.

Creix la coparentalitat, una nova forma de criança afavorida per les noves tecnologies i les dificultats econòmiques i socials, però que no s'adapta a totes les situacions perquè hi ha buits legals.

A les portes de la castanyada, els productors preveuen una campanya excel.lent i amb preus estable, tot i que el temps càlid no acompanya. El repte del sector és aconseguir que la castanya es consumeixi més enllà d'aquesta època.

Les abraçades prenen protagonisme al Festival Barcelona Dibuixa. Folis que s'omplen de color i del valor d'aquest gest, que tant s'ha trobat a faltar durant la pandèmia.