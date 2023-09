L'Informatiu - 23/09/2023

El Partit Popular escalfa motors a menys de 24 hores de l'acte contra l'amnistia que ha convocat a Madrid. El PSOE critica que els populars facin crides a diputats socialistes perquè canviin el sentit del seu vot la setmana vinent al Congrés. Mentrestant, Esquerra Republicana insisteix que l'amnistia és a tocar.

Comença la tardor, que es preveu més càlida i humida. Tot i les pluges dels últims dies, les reserves d'aigua a les conques internes estan a un 22%. És el nivell mes baix des des del 2008, quan es va produir el darrer episodi de sequera extrema a Catalunya.

Les festes de la Mercè omplen Barcelona de visitants, que no només segueixen la jornada castellera a la Plaça Sant Jaume, sinó que gaudeixen també de les portes obertes a alguns espais de la ciutat, com ara el Palauet Albéniz o la Sagrada Família. La primera nit de festa se salda amb 16 detencions per furts i baralles a la Zona Universitària.

Comença el Festival de Cinema de Sant Sebastià, que enguany té una forta presència de professionals catalans. Carla Simón rep el Premi Nacional de Cinematografia i explica a l'Informatiu quins plans té a curt termini.

Victòria de la Selecció femenina de futbol a Suècia (2-3) que apropa les campiones del món a la primera classificació per uns Jocs Olímipics.