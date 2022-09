L'Informatiu - 23/09/2022 | RTVE Catalunya

Fumar a les terrasses o les parades de transport públic estarà prohibit. La Generalitat prepara una llei per alliberar de fum aquests espais. Una proposta que ha agafat per sorpresa el sector de la restauració, que s'hi oposa frontalment. Activat en Alerta el Pla Inuncat per l'arribada de pluges intenses en les hores vinents. Davant la possibilitat d'inundacions, municipis com Mataró, recomanen extremar les precaucions. Disparats els preus del lloguer. Un pis a Catalunya és ara prop d'un 7% més car ara que fa un any. Dimecres vinent es podran començar a sol·licitar els ajuts al lloguer per a gent jove que impulsa la Generalitat. Aniran dels 20 als 250 euros mensuals, en funció dels ingressos i el cost del pis. Els podran demanar els menors de 36 anys que compleixin els requisits. La Generalitat creu que se'n podrien beneficar 14.000 joves, que no van poder accedir al bo estatal. Ajudar a fre enfront de l'alta inflació és un dels objectius que persegueix el Govern amb l'elaboració dels pressupostos catalans per l'any vinent. El PSC allarga la mà a l'executiu d'Aragonès. En el Cafè d'Idees la portaveu socialista al Parlament assegura que és incoherent que el conseller d'Economia hagi obert converses amb ells, però el president els tanqui la porta. Televisió Espanyola ha pogut saber que el cos de la jove, de 21 anys, presenta signes de crueltat. L'autòpsia, que encara no ha acabat, constata que la noia feia unes 5 hores que havia estat assassinada quan va arribar la policia. El presumpte homicida passa demà a disposició judicial. Els experts han detectat un increment de muntatges i suplantacions de famosos a internet amb el fi de vendre'ns productes miraculosos i fàrmacs que prometen curar-nos. La venda de medicaments sense recepta a internet és il·legal... Però això no frena els ciberdelinqüents que volen fer negoci. I aquest vespre comencen les festes de la Mercè a Barcelona.