L'Informatiu - 23/08/23

Comença a córrer el calendari per tenir nou president del Govern. En cas de repetició electoral, els nous comicis se celebrarien el 14 de gener. Ara ja amb la data fixada per la investidura, el PP diu que està disposat a parlar amb els partits independentistes. Esquerra ja hi tanca la porta.

Una nena ha mort en l'incendi d'un bungalou a un càmping de Montblanc, a la Conca de Barberà. El foc s'ha declarat de matinada i se n'investiguen les causes.

Aquesta matinada a Barcelona s'ha viscut la nit més càlida i sufocant i s'ha registrat la temperatura mínima més alta des que hi ha registres: 29.4º.

El president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, no pensa deixar el càrrec malgrat les veus cada cop més nombroses que en demanen la dimissió arran del petó a Jenni Hermoso.