El detingut per l'atropellament de 8 ciclistes a Castellbisbal ha donat negatiu en alcoholèmia, segons ha pogut saber Televisió Espanyola... Ja és a dependències judicials... Una de les víctimes continua en estat crític. Des de principi d'any, 327 ciclistes han patit accidents de trànsit en carretera a Catalunya. Per això ja hi ha clubs que surten amb un vehicle d'assistència que els protegeixi. 1 de cada 4 accidents amb ciclistes implicats es produeixen per envestides laterals o frontals. El conegut com a pistoler de Tarragona rep avui l'eutanàsia. Una decisió que marca un precedent. S'acaba el procés penal i ara les víctimes només podran reclamar una indemnització. El Barça és un dels 10 clubs europeus que la UEFA podria sancionar per incompliment del fair play financer la temporada 20-21.