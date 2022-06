L'operació sortida de Sant Joan està en marxa. Les carreteres van força carregades en diversos trams i l'AP-7 és la via més conflictiva. Dispositiu històric de Trànsit per aquest cap de setmana de revetlla. Els camions que circulin entre La Roca del Vallès i Martorell, només ho podran fer per la dreta, a 80 km/h i sense avançar. El preu dels carburants es manté per sobre dels 2 euros el litre i torna a marcar registres rècord. Tornen les ganes de celebrar Sant Joan. Les botigues de petards i les pastisseries esperen xifres de vendes similars a les del 2019. Sánchez i Aragonès es reuniran abans de les vacances. Les famílies de les dues menors agredides sexualment per dos joves a Olot han presentat denúncia. El Govern català tira endavant amb la candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030, ara en solitari. L'Àngel ha nascut a l'estació de metro de Ciutadella - Vila Olímpica. La seva mare es va posar de part de manera inesperada.