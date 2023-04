L'Informatiu - 23/04/2023

El Sant Jordi d'aquest 2023 congrega centenars de parades a viles i ciutats i més espai que mai per a signatures d'autors. A tot Catalunya els floristes esperen vendre 6 milions de roses i els llibreters preveuen superar el milió i mig de llibres venuts i els 22 milions de facturació de l'any passat. Moltes ciutats restringeixen avui el trànsit al centre i reforcen la seguretat.

A tres setmanes per l'inici de la campanya de les municipals, cap partit, ni candidat s'ha volgut perdre la cita de Sant Jordi. El president de la Generalitat aprofita la jornada per reivindicar la llengua i la cultura catalanes, i refermar la seva aposta per l'acord de claredat.

Carlos Alcaraz i el grec Tsitsipas es juguen el títol del Trofeu Comte de Godó de tennis. Mentrestant, a la lliga masculina de futbol, el Barça juga contra l'Atlètic de Madrid amb l'objectiu de fer un pas gairebé definitiu cap al títol de lliga.