L'Informatiu 2 - 23/03/2023

Els Mossos investiguen la mort d'una jove de 25 anys a Mora la Nova, a la Ribera d'Ebre. El cos l'ha trobat un pagès aquest matí en una finca agrícola. Els Mossos prenen declaració a la seva parella i exparella, per si pogués tractar-se d'un cas de violència masclista.

Minut de silenci a Rubí per les tres persones que van perdre la vida a l'incendi d'un edifici. Una concentració on hi havia els veïns de la finca que van sobreviure a les flames, que continuen sense poder tornar a casa.

Al centre de noves oportunitats de Manresa, joves que han abandonat els estudis de manera prematura i que ara enceten una nova etapa hi treballen per aconseguir-ho.