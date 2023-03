L'Informatiu - 23/03/2023 | RTVE Catalunya

Els Mossos investiguen la mort violenta d'una noia a Mora la Nova, a la Ribera d'Ebre. El cos l'ha trobat aquest matí un pagès en un terreny agrícola prop de la nacional 420. Els agents treballen amb la hipòtesi que sigui un cas de violència masclista.

Minut de silenci a Rubí per les 3 persones que van morir en l'incendi d'un edifici ahir... Familiars, companys i amics han recordat les víctimes. La localitat està de dol.

Una concentració on hi havia els veïns de la finca que van sobreviure a les flames. Han mantingut una reunió amb l'alcaldessa. De moment continuen sense poder tornar a casa. Els Mossos treballen amb la hipòtesi del curtcircuit.

Els Bombers del parc de Rubí-Sant Cugat, que no van poder arribar de seguida a l'incendi, denuncien mancances.

Treball multa l'aerolínia Vueling amb 30.000 euros per un cas de discriminació de gènere. Troba lamentable que s'exigeixi a les hostesses de vol patrons estètics: com maquillatge i talons... i no es faci amb els homes. És una sanció pionera.

Quan es compleixen 8 anys de l'accident de Germanwings els familiars i representants institucionals han volgut recordar-los amb una ofrena floral davant el monòlit commemoratiu a l'aeroport del Prat.

La Guàrdia Civil ha requisat 242 armes i més de 20.000 cartutxos en una operació estatal que ha acabat amb tres detinguts. La majoria de les armes estaven en un taller il·legal de Barcelona.