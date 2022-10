L'Informatiu - 22/10/2022

Junts i Esquerra es fan forts en les seves posicions, del tot oposades des que els juntaires van decidir marxar del Govern. Els d'Aragonès asseguren que han permès la tramitació dels pressupostos de l'Estat per responsabilitat, mentre que els seus exsocis ho veuen com una prova de que els republicans han abandonat les aspiracions independentistes.

La detecció precoç de la tartamudesa minimitza els seus efectes en les persones que pateixen aquest trastorn de la parla, unes 120.000 a Catalunya, i que pot acabar afectant les relacions socials i laborals.

El secretisme és la principal regla no escrita dels boletaires. Codis, senyals i fins i tot algun petit engany. Tot s'hi val per tornar a casa amb la cistella plena.

Barcelona es transforma en París per acollir el rodatge de la sèrie britànica 'The Crown'. La filmació s'ha reprès aquests dies després que al setembre es va haver d'aturar per respecte a la mort de la reina Elisabet II.

L'entrenador del Barça, Xavi, refarà l'equip que va treure dijous contra el Vilarreal per afrontar una nova jornada de lliga, ara davant l'Athletic Club també al Camp Nou.