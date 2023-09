L'Informatiu 2 - 22/09/2023

El Tribunal Europeu de Drets Humans admet a tràmit els recursos presentats pels 9 líders independentistes condemnats pel Suprem pel procés. El Tribunal dona al Govern central fins al 12 de gener per presentar al·legacions.

Salut vacunarà contra la grip els infants d'entre 6 mesos i 5 anys, i les persones fumadores. També iniciarà una prova pilot amb 3.000 dosis de vacuna intranasal, que és menys molesta que la punxada.

Internament amb règim tancat pels dos menors detinguts per una agressió sexual en grup a una menor a Badalona. Els fets van passar el 3 de juny, però no s'havien detingut fins ara. Els investigadors van tenir coneixement dels fets el mateix dia que va succeir per l’avís d’un testimoni.