L'Informatiu - 22/09/2023 | RTVE Catalunya

Dona a Espanya fins al 12 de gener perquè presenti al·legacions i respongui a diverses qüestions. Els condemnats van demanar al tribunal d'Estrasburg que reconegués la vulneració de drets com el de manifestació, el del jutge predeterminat per llei o la manca de proporcionalitat de les penes.

En clau política i a 4 dies pel debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo... Des del PP, conscients que a hores d'ara no tenen els suports necessaris, miren a la bancada dels socialistes per esgarrapar els vots que els falten de diputats que no veuen amb bons ulls l'amnistia. El PSOE, però, no dubta de la lleialtat dels seus.

La popular Esperanza Aguirre carrega contra una possible amnistia als encausats pel Procés. I des del Cafè d'Idees, assegura que, si es fa, Arnaldo Otegi la reclamarà pels presos d'ETA.

Barcelona acull la reunió informal dels ministres de Transports en el marc de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea.

Dos menors detinguts per una agressió sexual en grup a una menor a Badalona.

A Barcelona, els Mossos han alliberat una dona explotada sexualment i han detingut el proxeneta, un home de 23 anys que se la volia endur per la força en autobús a París.

Salut vacunarà contra la grip els infants d'entre 6 mesos i 5 anys, i les persones fumadores. També iniciarà una prova pilot amb 3mil dosis de vacuna intranasal.