L'Informatiu - 22/09/2022 | RTVE Catalunya

Una de cada quatre pimes catalanes podrien haver de tancar per l'increment del preu de l'energia. Això suposa que estan en risc 480.000 llocs de feina. Són les dades que ha presentat la patronal de la petita i mitjana empresa, que demana mesures urgents. En plena ofensiva fiscal del Partit Popular, el Govern de Pedro Sánchez ha anunciat que crearan un impost per gravar les grans fortunes. Estan estudiant amb quina fórmula, però la ministra d'Hisenda deixa clar que entrarà en vigor al gener. En les pròximes hores passarà a disposició judicial l'home detingut pels Mossos com a sospitós de matar la seva parella a Campdevànol: una jove de 21 anys. Si es confirma com a crim masclista, serien 30 dones assassinades a tot l'Estat aquest any. Conseqüències de la primera jornada de la vaga d'autobusos de TMB que coincidirà amb les festes de la Mercè de Barcelona. Els treballadors reivindiquen una pujada salarial d'acord amb l'IPC. A aquesta hora ha acabat ja l'assemblea a les Cotxeres de Sants. Inspecció de Treball sanciona amb més de 152.000 euros la discoteca Waka.