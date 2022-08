El detingut per l'atropellament mortal a un grup de 8 ciclistes a Castellbisbal Circulava sense punts al carnet i amb causes pendents per delictes contra la seguretat viària. Un dels ferits continua crític.

La comunitat ciclista se sent desemparada i reclama un enduriment de les penes en aquests casos. El Servei Català de Trànsit anuncia un nou sistema de senyalització intel·ligent per evitar accidents.

El conegut com a "pistoler de Tarragona" rebi demà l'eutanàsia, després que la jutge li hagi denegat la llibertat perquè considera que hi ha risc de fuga.

Un mes després de l’incendi del Pont de Vilomara, molts veïns d’urbanitzacions arrasades pel foc com a River Park encara no han pogut tornar a casa seva.

El Barça suma el primer triomf oficial de la temporada a Anoeta amb doblet de Lewandoski.