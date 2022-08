El detingut per l'atropellament mortal a un grup de 8 ciclistes a Castellbisbal circulava sense punts al carnet i amb causes pendents per delictes contra la seguretat viària. Declara a dependències policials, després d'haver abandonat les víctimes. Un dels ferits continua crític. Una tragèdia que pels aficionats a la bicicleta es repeteix massa sovint. Se senten desemparats i reclamen un enduriment de les penes en aquests casos. El Servei Català de Trànsit anuncia un nou sistema de senyalització intel·ligent per detectar ciclistes a les carreteres i evitar accidents. Un mes de l'incendi de Vilomara, el més gran d'aquest estiu. El Barça suma el primer triomf de la temporada a Anoeta.