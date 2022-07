Hi ha avisos activats a tot el territori pel risc extrem d'incendi. A l'Alt Empordà, fa 10 anys tot un seguit d'incendis simultanis van deixar 4 morts. A l'interior, les temperatures arriben als 40 graus. A la costa, l'aigua del mar es troba entre els 25 i 29 graus. Quan a política, Laura Borràs fa una nova interpretació del Reglament del Parlament i trenca el silenci del cas Dalmases a l'entrevista de l'Aquí Parlem. Declaren al jutjat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i tres excàrrecs del departament per presumpta prevaricació en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Mor als 80 anys Núria Feliu, icona de la música popular catalana i actriu. Barcelona i el Primavera Sound signen la continuïtat del festival fins al 2022. Los Manolos tornen a cantar l'himne popular dels JJOO del 92, 'Amigos para siempre' per commemorar el 30è aniversari de la cita olímpica.