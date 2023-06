L'Informatiu 2 - 22/06/2023

El Govern identifica 140 municipis com a zones tensionades on s'ha de limitar el preu del lloguer. Localitats que es concentren a l'àrea metropolitana de Barcelona i al litoral i on hi ha un especial risc d'oferta insuficient d'habitatge assequible. Hi viuen més de 6 milions de persones, el 80% del total de la població.

Interior reforça la seguretat per la revetlla de Sant Joan. Més de 5.000 efectius de Bombers, Mossos i personal del 112 vetllaran per evitar incidents. Molta precaució a les carreteres i també amb els petards i les fogueres. Hem acompanyat la Guàrdia Civil en una de les inspeccions que fan a les casetes per assegurar-se que la pirotècnia compleix totes les mesures de seguretat.

És la nova consulta oncològica que ha creat l'hospital Vall d'Hebron per tractar de forma específica els tumors propis dels adolescents i els joves adults. És la primera unitat d'aquestes característiques a tot Espanya.

Gündo¿an jugarà al Barça les dues pròximes temporades. El migcampista alemany, de 32 anys, acaba de guanyar un triplet amb el Manchester City, però ha prioritzat vestir de blaugrana. L'acord, pendent de fer-se oficial, el va tancar anit el director esportiu, Mateu Alemany, a Munic.